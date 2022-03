Nicolò, 9 anni scrive a Papa Francesco: 'Avrei tanto voluto incontrarti a Firenze' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un bambino disabile scrive al Pontefice: 'So che non sei potuto venire a Firenze per un dolore al ginocchio. Ti capisco benissimo: io posso camminare solo se sorretto da ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un bambino disabileal Pontefice: 'So che non sei potuto venire aper un dolore al ginocchio. Ti capisco benissimo: io posso camminare solo se sorretto da ...

Advertising

venti4ore : Nicolò, 9 anni scrive a Papa Francesco: “Avrei tanto voluto incontrarti a Firenze” - franbu67 : @Bresingar_ io me lo auguro, ma sia Pavel che Chicco prima di venire erano sani, Nicolò a 22 anni sta già messo mal… - Crotalonatrash : Nicolò che -guarda caso- ha 20 anni in meno di lei #uominiedonne - limortaccitu_a : RT @Rosa71714104: Alfonso a un bambino di 5 anni :” qual è la tua materia preferita? “ Nicolò : in realtà sono ancora all’asilo e mi piac… - _uominiedonne : RT @Rosa71714104: Alfonso a un bambino di 5 anni :” qual è la tua materia preferita? “ Nicolò : in realtà sono ancora all’asilo e mi piac… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò anni Nicolò, 9 anni scrive a Papa Francesco: 'Avrei tanto voluto incontrarti a Firenze' Un bambino disabile scrive al Pontefice: 'So che non sei potuto venire a Firenze per un dolore al ginocchio. Ti capisco benissimo: io posso camminare solo se sorretto da ...

Spoleto, morto lo storico commerciante di 'borgo' Silvano Casali Venerdì i funerali nella nuova chiesa di San Nicolò Spoleto piange la morte dello storico ... Novanta anni, Silvano Casali si è spento nella notte tra martedì e mercoledì all'ospedale San Matteo degli ...

"Quale Novecento", concerto sinfonico al Toselli - La Guida LaGuida.it Un bambino disabile scrive al Pontefice: 'So che non sei potuto venire a Firenze per un dolore al ginocchio. Ti capisco benissimo: io posso camminare solo se sorretto da ...Venerdì i funerali nella nuova chiesa di SanSpoleto piange la morte dello storico ... Novanta, Silvano Casali si è spento nella notte tra martedì e mercoledì all'ospedale San Matteo degli ...