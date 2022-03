Niccolò, 9 anni, sogna di incontrare il Papa: 'Anch'io come te non riesco a camminare, sono disabile' (Di mercoledì 2 marzo 2022) incontrare Papa Francesco era il suo sogno , non ha potuto realizzarlo domenica scorsa a Firenze, ma non si è perso d'animo , e il giorno dopo ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al Papa : ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022)Francesco era il suo sogno , non ha potuto realizzarlo domenica scorsa a Firenze, ma non si è perso d'animo , e il giorno dopo ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al: ...

