New York, oasi italiana QC apre a Manhattan (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il noto centro benessere tutto italiano QC è sbarcato in una delle zone più storiche di New York. Governors Island si colora di blu. L’Italia profuma Manhattan di QC apre QC Terme New York. La nota oasi italiana fondata nel 1982 dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzi arriva nella città che non dorme mai. Adesso, con i suoi centri benessere, termali, resort di charme e hotel di design collocati in 9 diverse città del mondo, QC apre le sue porte ai cittadini di Manhattan ad un’antica tradizione romana. La storica isola nel sud di Manhattan, che un tempo era abitata da nativi ed era una posizione strategica per scopi militari, è stata valorizzata grazie alla progettazione di 4 mila ettari di parco e sei edifici vittoriani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il noto centro benessere tutto italiano QC è sbarcato in una delle zone più storiche di New. Governors Island si colora di blu. L’Italia profumadi QCQC Terme New. La notafondata nel 1982 dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzi arriva nella città che non dorme mai. Adesso, con i suoi centri benessere, termali, resort di charme e hotel di design collocati in 9 diverse città del mondo, QCle sue porte ai cittadini diad un’antica tradizione romana. La storica isola nel sud di, che un tempo era abitata da nativi ed era una posizione strategica per scopi militari, è stata valorizzata grazie alla progettazione di 4 mila ettari di parco e sei edifici vittoriani ...

Advertising

christianrocca : «My position has not changed». L’imbarazzante sottosegretario Manlio si è fatto riconoscere anche dal New York Time… - RobTallei : Il New York Times di oggi - fattoquotidiano : Paragonando l’invasione russa dell’Ucraina all’assalto dell’11 settembre a New York, Enrico Letta ha confermato ier… - HimeTweets : RT @flaviafratello: Farsi riconoscere The New York Times, prima pagina #rassegnastampa - giastevenz : RT @flaviafratello: Farsi riconoscere The New York Times, prima pagina #rassegnastampa -