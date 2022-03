Nettuno, agguato a colpi di arma da fuoco in casa di un boss della mafia foggiana: ferito grave pure il figlio di 15 anni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono arrivati fino a Nettuno, in provincia di Roma, hanno bussato alla porta, si sono fatti aprire e hanno aperto il fuoco. È un agguato in pieno stile mafioso quello avvenuto in mattinata in via Greccio, nel comune del litorale laziale. L’obiettivo del blitz a colpi di arma da fuoco è Antonello Francavilla, 44 anni, considerato uno dei capi della mafia foggiana, ai domiciliari dopo aver passato 8 anni in carcere. L’uomo è rimasto ferito insiema al figlio di 15 anni: le condizioni del ragazzo, colpito alla testa e al torace, sono le più gravi. E’ stato trasferito in elicottero al Gemelli di Roma. A indagare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono arrivati fino a, in provincia di Roma, hanno bussato alla porta, si sono fatti aprire e hanno aperto il. È unin pieno stile mafioso quello avvenuto in mattinata in via Greccio, nel comune del litorale laziale. L’obiettivo del blitz adidaè Antonello Francavilla, 44, considerato uno dei capi, ai domiciliari dopo aver passato 8in carcere. L’uomo è rimastoinsiema aldi 15: le condizioni del ragazzo,to alla testa e al torace, sono le più gravi. E’ stato trasin elicottero al Gemelli di Roma. A indagare ...

