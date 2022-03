Nettuno: agguato a boss foggiano Antonello Francavilla ferito con il figlio adolescente (Di mercoledì 2 marzo 2022) Di Michele Vigilante: Colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro il boss foggiano Antonello Francavilla, elemento di spicco del clan Sinesi-Francavilla agli arresti domiciliari a Nettuno. Lì due sicari travestiti da poliziotti hanno bussato alla porta prima di sparare colpi di arma da fuoco che hanno ferito il boss e suo figlio sedicenne. L'articolo Nettuno: agguato a boss foggiano <small class="subtitle">Antonello Francavilla ferito con il figlio adolescente</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Di Michele Vigilante: Colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro il, elemento di spicco del clan Sinesi-agli arresti domiciliari a. Lì due sicari travestiti da poliziotti hanno bussato alla porta prima di sparare colpi di arma da fuoco che hannoile suosedicenne. L'articolo con il proviene da Noi Notizie..

Advertising

infoitinterno : Nettuno, agguato in un villino di via Greccio. Feriti il boss Antonello Francavilla (ai domiciliari) e il figl - infoitinterno : Nettuno, agguato in un villino di via Greccio. Feriti padre (ai domiciliari) e il figlio di 16 anni: il ragazz - NoiNotizie : Nettuno (#Roma): agguato a boss foggiano #Foggia, ferito con figlio adolescente - infoitinterno : Foggia, ferito in un agguato a Nettuno contro il boss Francavilla: colpito anche il figlio di 15 anni - il_piccolo : Nettuno, agguato a padre e figlio: in fin di vita a 16 anni colpito da un proiettile -