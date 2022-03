Netflix, gli arrivi e le scadenze di oggi: ecco una nuova serie (Di mercoledì 2 marzo 2022) oggi mercoledì 2 marzo il catalogo di Netflix si rinnova ulteriormente: le entrate e le uscite oggi come ogni giorno la vasta scelta di film e serie su Netflix subisce delle modifiche. Ore particolarmente frenetiche sulla piattaforma streaming più famosa al mondo, con due prodotti originali che faranno il loro ingresso ufficiale. La prima è Ritmo Selvaggio, una serie in cui due ballerine colombiane si scontrano fuori e dentro la pista da ballo quando la loro fame di successo le spinge verso un percorso tortuoso. Poi sbarca su Netflix oggi anche il tanto atteso film Against the ice, il cui trailer lo abbiamo visto circolare più volte negli ultimi tempi. La vicenda della pellicola è ambientata nel 1909 e segue la spedizione danese guidata dal capitano ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)mercoledì 2 marzo il catalogo disi rinnova ulteriormente: le entrate e le uscitecome ogni giorno la vasta scelta di film esusubisce delle modifiche. Ore particolarmente frenetiche sulla piattaforma streaming più famosa al mondo, con due prodotti originali che faranno il loro ingresso ufficiale. La prima è Ritmo Selvaggio, unain cui due ballerine colombiane si scontrano fuori e dentro la pista da ballo quando la loro fame di successo le spinge verso un percorso tortuoso. Poi sbarca suanche il tanto atteso film Against the ice, il cui trailer lo abbiamo visto circolare più volte negli ultimi tempi. La vicenda della pellicola è ambientata nel 1909 e segue la spedizione danese guidata dal capitano ...

Advertising

NetflixIT : The Adam Project risponde alla domanda: “se potessi incontrare il te bambino, gli staresti simpatico?” La risposta… - 361_magazine : Le novità del giorno su Netflix - sheeeranvoice : netflix, sushi e cazzi (plurale, adoro) il sushi non mi piace ma ci sto per gli altri due?? - _LegoLovers : RT @NetflixIT: The Adam Project risponde alla domanda: “se potessi incontrare il te bambino, gli staresti simpatico?” La risposta è chiaram… - Shut_up666 : Ma poi sono cose non vere, con Netflix spingi play, per andare in palestra ti devi preparare, devi programmare. Que… -