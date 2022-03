Nell’ospedale dei bambini di Kyiv | guardando i missili alla finestra

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022). “Grazie per le sanzioni, però se non ci aiutate a chiudere lo spazio aereo io continuo ad avere i pazienti che dalle finestre vedono piovere, quelli attaccati ai macchinari non li posso far scendere in un bunker”. I pazienti di cui parla Volodymyr Zhovnir sono al sesto piano, dove ci sono i macchinari più sofisticati che il suo ospedale abbia a disposizione, il problema è che sono anche impossibili da trasportare: per ognuno di questi malati bisogna calcolare se sia più rischioso muoversi o rimanere dove si può diventare bersaglio dei russi. È una decisione che va aggiornata di continuo, la tipologia dei bombardamenti cambia di continuo: ieri è stata colpita la torre delle televisioni a, è iniziata una nuova fase ed è più pericolosa della precedente. Dai raid aerei si è passati ai lanciarazzi dentro le città e ...