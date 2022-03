NBA 2022, i risultati della notte (1° marzo): Towns trascina Minnesota contro Golden State. Bene Dallas, Boston e Toronto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate sei partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Sorride Washington, che sconfigge Detroit per 116-113 e si prende la 28ma vittoria stagionale. Per i Wizards sono decisivi gli otto giocatori in doppia cifra (Kyle Kuzma il migliore con 21), mentre ai Pistons non bastano i 26 punti di Jerami Grant e i 20 punti e 9 rimbalzi di Cade Cunningham. Boston fa il vuoto nel terzo quarto (31-13) e supera Atlanta per 107-98, conquistando così il 12° successo nelle ultime 14 partite. Il top scorer del match è uno scatenato Jayson Tatum, autore di ben 33 punti (a cui si vanno ad aggiungere gli 8 rimbalzi e i 7 assist). Agli Hawks invece non servono a nulla i 31 punti di Trae ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la stagione 2021-di NBA. Nellaitaliana si sono giocate sei partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Sorride Washington, che sconfigge Detroit per 116-113 e si prende la 28ma vittoria stagionale. Per i Wizards sono decisivi gli otto giocatori in doppia cifra (Kyle Kuzma il migliore con 21), mentre ai Pistons non bastano i 26 punti di Jerami Grant e i 20 punti e 9 rimbalzi di Cade Cunningham.fa il vuoto nel terzo quarto (31-13) e supera Atlanta per 107-98, conquistando così il 12° successo nelle ultime 14 partite. Il top scorer del match è uno scatenato Jayson Tatum, autore di ben 33 punti (a cui si vanno ad aggiungere gli 8 rimbalzi e i 7 assist). Agli Hawks invece non servono a nulla i 31 punti di Trae ...

