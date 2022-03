Nazionale | Audero può abbandonare l’azzurro | lo vuole l’Indonesia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il portiere della Sampdoriapotrebbe decidere di accettare la corte delladelEmilnon sta trovando spazio alla Sampdoria dopo l’infortunio e l’exploit di Wladimiro Falcone. Il portiere blucerchiato ha ricevuto rassicurazioni da Marco Giampaolo, ma per il momento si accomoderà in panchina. Sul fronteperò potrebbe muoversi qualcosa. Il commissario tecnico del, Shin Tae-yong, vorrebbe naturalizzarlo, come ha rivelato uno dei membri del comitato esecutivo della Federcalcio, Hasani Abdulgani. «è una priorità per il ct Shin Tae-Yong. Abbiamo contattato il ct Mancini il quale ci ha detto che al momento non è interessato a portarlo nellamaggiore a causa dell’intensa competizione ...

