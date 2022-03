Nave con migliaia di auto di lusso (1.100 Porsche) affonda nell'Atlantico dopo un incendio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un mercantile che trasportava migliaia di veicoli di lusso del gruppo Volkswagen , che ha preso fuoco quasi due settimane fa al largo dell’arcipelago delle Azzorre, è affondato ieri mattina . Lo ha... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un mercantile che trasportavadi veicoli didel gruppo Volkswagen , che ha preso fuoco quasi due settimane fa al largo dell’arcipelago delle Azzorre, èto ieri mattina . Lo ha...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Un altro respingimento illegale verso la #Libia. Durante il fine settimana il nostro #Seabird2 ha avvistato un… - Agenzia_Italia : #Ucraina Sull'isola nel Mar Nero a 300 km a ovest della Crimea c'erano 13 soldati ucraini che sono tutti morti. Lo… - massimo15691 : In questo momento un cittadino extra UE può entrare in un ristorante,albergo,centro termale,prendere una metro,un t… - vuelvomovny : mi è appena arrivato un pacco con dei libri che avevo ordinato tra cui 'S, la nave di Teseo' e aiuto è stupendo non… - ChainItaly : Affondata la nave con a bordo auto per un valore di 400 Mln $ -