Nathaly Caldonazzo | la prima foto dopo il GF Vip è con la figlia Mia

Advertising

Giusy12053168 : RT @HESMYLFINELINE: andando a riguardare il video dell’eliminazione di nathaly caldonazzo #jeru - SerieTvserie : GF VIP 6: Nathaly Caldonazzo sola contro tutti: “Potrei finire il mio percorso anche in un angolo” (VIDEO) - tvblogit : GF VIP 6: Nathaly Caldonazzo sola contro tutti: “Potrei finire il mio percorso anche in un angolo” (VIDEO) - ParliamoDiNews : Adriana Volpe `Su Nathaly Caldonazzo gli autori hanno nascosto alcune cose?`/ `Io mi schiero con...` #AdrianaVolpe… - ciprisupporter : RT @Ilbimbodisole1: SEMPLICEMENTE NATHALY CALDONAZZO #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

Dopo l'eliminazione die quella flash con il televoto lampo di Alessandro Basciano, i concorrenti del GF VIP stanno continuando il loro percorso in vista della finale del 14 marzo quando, dopo mesi e mesi ...Adriana Volpe durante il suo intervento a Casa Chi ha risposto anche ad una domanda in merito alle frasi incriminate di, che tanto hanno fatto infuriare i concorrenti della casa e anche il pubblico da casa che si chiede se la redazione del Grande Fratello Vip voglia nascondere qualcosa o meno. Anche ...Nathaly Caldonazzo, stanca della situazione ostile in casa, è stata eliminata e quasi con sollievo ha lasciato il gioco. Meno felice, invece, Alessandro Basciano, il concorrente che ha dovuto fare la ...Inconsapevolmente è stata però la stessa Nathaly a delineare il quadro parlando nel dopo puntata con Antonio Medugno Sarebbe stata mandata in onda un’altra frase… Leggi ...