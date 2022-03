Nasce Vittorio Pozzo | storico ct dell’Italia – 2 marzo 1886 – VIDEO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 2a Torinocommissario tecnicocampione del mondo negli anni ’30 È il più vincente ct della Nazionale Italiana, con un palmarès ricchissimo., nato a Torino il 2, ha letteralmente segnato un’epoca per il popolo italiano amante dello sport, portando gli azzurri ai vertici del calcio mondiale. La sua lunghissima carriera di allenatore comincia dopo una breve esperienza da calciatore, prima con il Grasshoppers tra il 1905 e il 1906, e poi con il Torino fino al 1911. La sua prima panchina è proprio quella, su cui siede nel 1912 in occasione delle Olimpiadi di Stoccolma, dove venne ...

