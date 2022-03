NASCAR | Las Vegas | Larson favorito per il successo | nuovo esame per le ‘Next Gen’

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lalascia per ora la California e si sposta nel vicino Nevada per la terza competizione del 2022. L’appuntamento di questo week-end sarà al LasMotor Speedway, la prima pista da 1 miglio e mezzo che verrà affrontata in gara dalle. Le nuove auto, dopo aver superato il test in un Superspeedway (Daytona) ed in un catino da due miglia (Auto Club), si apprestano a vivere la prima delle due competizioni che si terranno nell’impianto di proprietà di Speedway Motorsports, società che recentemente ha acquistato anche il tracciato di Dover. Questo ovale è composto da quattro curve con una pendenza progressiva da 12 a 20°. L’uomo da tenere in considerazione questo fine settimana è nuovamente Kyle(Hendrick Motorsports #5), campione 2021 che dominò la scena la scorsa primavera. Il ...

