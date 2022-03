Napoli | Ronaldo ‘provoca’ un terremoto | “100 milioni”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La crisi tra il Manchester United e Cristianospinge i Red Devils a guardare in Italia: obiettivo individuato nel. La stagione 2021/2022 rischia di passare alla storia come quella del “tramonto dei Re”. Il declino, cioè, dei due campioni che hanno segnato gli ultimi 15 anni. Un dubbio che riguarda sia Lionel Messi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... certo, va detto pure che ilè in seconda posizione per numero di tentativi scoccati oltre i ... Ruslan Malinovskyi, ovviamente Cristiano, atleti fisicamente attratti dalle botte scoccate ...I Red Devils vorrebbero l'attaccante delper sostituire un'altra conoscenza della Serie A, sì, proprio Cristiano. Il fenomeno portoghese, infatti, potrebbe lasciare l'Inghilterra e il ...Il Manchester United lancia la lunga volata per Osimhen nella prossima sessione di calciomercato. Il Napoli non lo vuole mollare.Pronti 80 milioni di euro. Il Manchester United inizia a guardarsi intorno per trovare l’erede di Cristiano Ronaldo: mirino in Serie A e 80 milioni pronti. Qualcosa tra Cristiano Ronaldo e il Manchest ...