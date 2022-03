Napoli-Milan, possibile nuova maglia per gli azzurri: l’indiscrezione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scontro diretto per le prime due squadre in classifica, il Napoli giocherà contro il Milan domenica alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Attraverso Twitter si apprendono alcuni aggiornamenti in merito alla presentazione dei ragazzi in campo, in particolare sulle maglie. Napoli Napoli-Milan, nuova maglia per gli azzurri Nel match Napoli-Milan verrà indossata dai giocatori azzurri la maglia che avremmo dovuto vedere ad Aprile. Sarà in stile vintage e richiamerà le maglie che hanno scritto la storia del club partenopeo negli anni ’80. ECCO IL TWEET In Napoli-Milan farà il suo esordio in anticipo la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scontro diretto per le prime due squadre in classifica, ilgiocherà contro ildomenica alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Attraverso Twitter si apprendono alcuni aggiornamenti in merito alla presentazione dei ragazzi in campo, in particolare sulle maglie.per gliNel matchverrà indossata dai giocatorilache avremmo dovuto vedere ad Aprile. Sarà in stile vintage e richiamerà le maglie che hanno scritto la storia del club partenopeo negli anni ’80. ECCO IL TWEET Infarà il suo esordio in anticipo la ...

