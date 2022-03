Napoli-Milan, Costacurta: “La gara del Maradona non sarà decisiva” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata al quotidiano "Il Mattino" ha parlato del match contro il Napoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alessandro, ex giocatore del, nell'intervista rilasciata al quotidiano "Il Mattino" ha parlato del match contro il

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mediaset – Milan, a Napoli il verdetto scudetto: resta in dubbio Ibrahi… - sportli26181512 : MN - Scaramuzzino su Napoli-Milan: 'Pioli ci ha pensato durante il derby': Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per… -