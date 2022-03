Nadal già a Indian Wells: il segreto della serie record (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rafa Nadal è già a Indian Wells, dove si sta allenando per il primo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha l'occasione di allungare ancora la sua serie record: mai prima d'ora, infatti, aveva ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rafaè già a, dove si sta allenando per il primo Masters 1000stagione. Lo spagnolo ha l'occasione di allungare ancora la sua: mai prima d'ora, infatti, aveva ...

Advertising

auroramaria__ : @nabiltheg0at Già che associno difesa = fare il tergicristallo per il campo mi manda al manicomio, e comunque Nadal… - isa_06000 : @badrnotbader @_Semino_ Nadal sa giocare a rete djokovic “no”per il resto sanno fare tutto e già qui sfatiamo la ca… - fritatalover : RT @GiuseppePriaro3: @GeorgeSpalluto Puoi rigirare la frittata come vuoi ma di fatto i numeri 1 del tennis mondiale sono Djokovic e Nadal..… - GiuseppePriaro3 : @GeorgeSpalluto Puoi rigirare la frittata come vuoi ma di fatto i numeri 1 del tennis mondiale sono Djokovic e Nada… - Gazzetta_it : Medvedev n.1, Nadal di più: già 15 vittorie nel 2022, anche se McEnroe e Djokovic... #tennis -