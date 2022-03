Mukbang | tendenze e pornografia alimentare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In una città come Milano, non passa giorno che non apra una nuova pasticceria, panetteria, cocktail bar o ristorante. Che si tratti dell’ultima trovata commerciale o di un’insegna degna di nota, si parla sempre di nuove attività e spesso di nuovi modelli di business. Per quanto di molte recenti aperture si potrebbe tranquillamente fare a meno, l’inaspettato e continuo fiorire di così tanti nuovi indirizzi alimenta un sempre più massiccia spettacolarizzazione dell’elemento gastronomico. Anziché lavorare sulla riscoperta della buona cucina e sul senso di una filosofia eticamente corretta verso l’ambiente, quello che fa moda – o meglio click e views – sono immagini sguaiate, finte e superficiali dell’oggetto cibo. Era inevitabile che anche noi italiani – nonostante una cultura e un’eredità gastronomica così profonde– cadessimo nel tranello delle mode di poke, dei cannoli giganti dolci e ...