MTV Cribs stasera mercoledì 2 marzo a casa di Veronica Ferraro e Ludovica Pagani con Elettra Lamborghini (Di mercoledì 2 marzo 2022) MTV Cribs, i protagonisti delle puntate di mercoledì 2 marzo su MTV sono Veronica Ferraro e Ludovica Pagani con Elettra Lamborghini mercoledì 2 marzo prosegue su MTV la seconda edizione di MTV Cribs Italia il programma che entra nelle case delle celebrities più cool e chiacchierate. Le case dei vip di “casa nostra” non avranno più segreti: 14 imperdibili puntate della produzione locale con alcune delle più famose star del mondo del web, della musica, dello sport e non solo. Sono quindi in tutto 7 mercoledì (con 2 puntate a serata) al canale 131 di Sky e in streaming su NOW, con MTV Cribs entreremo nelle case di talent, celebrities e ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 marzo 2022) MTV, i protagonisti delle puntate disu MTV sonoconprosegue su MTV la seconda edizione di MTVItalia il programma che entra nelle case delle celebrities più cool e chiacchierate. Le case dei vip di “nostra” non avranno più segreti: 14 imperdibili puntate della produzione locale con alcune delle più famose star del mondo del web, della musica, dello sport e non solo. Sono quindi in tutto 7(con 2 puntate a serata) al canale 131 di Sky e in streaming su NOW, con MTVentreremo nelle case di talent, celebrities e ...

Advertising

VIMNItaly : RT @mtvitalia: ?? Ecco chi ti aspetta domani nelle nuove puntate di #MTVCribsItalia: Veronica Ferraro e a seguire Ludovica Pagani accompagna… - mtvitalia : ?? Ecco chi ti aspetta domani nelle nuove puntate di #MTVCribsItalia: Veronica Ferraro e a seguire Ludovica Pagani a… - 361_magazine : - Alis44432453 : RT @_Dreamer_94: Quindi questo sarà il mese di: - Gold Sand - nuova campagna Primadonna - Stand Up - comici in prova - Mtv Cribs e chissà… - Ale68949978 : RT @_Dreamer_94: Quindi questo sarà il mese di: - Gold Sand - nuova campagna Primadonna - Stand Up - comici in prova - Mtv Cribs e chissà… -