MTV Cribs Italia ci porta nella casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Advertising

elettrasunrise : RT @SMSNEWSOFFICIAL: #MTVCRIBSITALIA : mercoledì 2 marzo la puntata con #VERONICAFERRARIO e a seguire #LUDOVICAPAGANI insieme all’amica @El… - 90_puste : RT @headandthoughts: I nostri ciccini su Novella 2000 ?????? “Mercoledì 16 marzo, MTV Cribs Italia ci porta alla sco- perta del nido d'amore… - Silvy834 : @Teresa79522863 @Serener52291041 Si l'hanno scritto sull'articolo con le foto di mtv cribs??????quante ne dicono - Stefycr7T : RT @headandthoughts: I nostri ciccini su Novella 2000 ?????? “Mercoledì 16 marzo, MTV Cribs Italia ci porta alla sco- perta del nido d'amore… - MontiFrancy82 : #MTVCRIBSITALIA : mercoledì 2 marzo la puntata con #VERONICAFERRARIO e a seguire #LUDOVICAPAGANI insieme all’amica… -

Ultime Notizie dalla rete : MTV Cribs

Novella 2000

... un'abitazione dai soffitti alti che con l'imprenditrice e influencer da 1,4 milioni di follower, solo su Instagram, è tra i protagonisti della seconda stagione diItalia. Pronti a ...Nuova settimana, nuovo doppio appuntamento conItalia 2 ! Le due nuove puntate dello show che ti porta a casa delle star vanno in onda domani, mercoledì 2 marzo , in prima tv assoluta alle ore 21:00 su(Sky 131 e in streaming su NOW )...Mercoledì 16 marzo, MTV Cribs Italia ci porta alla scoperta del nido d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, che si sono conosciuti (e piaciuti) nel corso del Grande Fratello VIP 2020, ...MTV Cribs chi sono i protagonisti della puntata di mercoledì 2 marzo su MTV le case di quali vip saranno aperte, come funziona il programma ...