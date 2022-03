Moviola Fiorentina Juventus | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 2 marzo 2022)arbitraledelvalido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22:delladeltra, valido per le semifinali della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Guida.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : MOVIOLA - Sassuolo-Fiorentina, Bonaventura impazzisce con l'arbitro e viene espulso per proteste - violapresses : - infoitsport : Sassuolo-Fiorentina, la moviola di Marelli: 'Sbagliato il giallo sul tocco di mano di Bonaventura' - sportface2016 : MOVIOLA - #SassuoloFiorentina, #Bonaventura impazzisce con l'arbitro e viene espulso per proteste - zazoomblog : Moviola Sassuolo Fiorentina: l’episodio chiave del match - #Moviola #Sassuolo #Fiorentina: -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Fiorentina

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0Fischio d'inizio ore ...Su entrambi i campi succede di tutto, casi diche poi portarono ad importanti polemiche nel post partita: allaviene annullato un gol regolare a Graziani e la gara finisce 0 - 0; ...Moviola Fiorentina Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia La Juve affronta la Fiorentina, nell’andata delle semifinali di Coppa I ...Monica Bertini ricorda l'appuntamento televisivo: "Ritorna la Coppa Italia!". Il look scelto per la diretta è da urlo: la camicia incanta i fans ...