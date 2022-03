Motomondiale: Marquez 'Motivazioni enormi, voglio lottare per titolo' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo spagnolo, Pol Espargarò e l'Honda Repsol pronti al debutto in Qatar ROMA - La Motomondiale riparte questo weekend dal Qatar. Pronto a dare battaglia l'Honda Repsol Team, guidato dallo spagnolo Marc ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo spagnolo, Pol Espargarò e l'Honda Repsol pronti al debutto in Qatar ROMA - Lariparte questo weekend dal Qatar. Pronto a dare battaglia l'Honda Repsol Team, guidato dallo spagnolo Marc ...

Advertising

corsedimoto : MASSIMO MATTEONI parla chiaro: 'Marc Marquez l'ho visto nascere, quest'anno rivince lui il Mondiale. #Corsedimoto… - Luxgraph : MotoGp, Marquez: 'Ritiro? Quando non lotterò più per la top-3' - FormulaPassion : #MotoGP | Il Motomondiale, per la prima volta dal 1996, non vedrà in pista Valentino Rossi. L'Italia si affida sopr… - corsedimoto : MARC MARQUEZ A Losail inizia una nuova sfida dopo un biennio MotoGP segnato dagli infortuni. Obiettivo podio per il… - BroginiAlessio : Questo fine settimana torna il Motomondiale sul circuito di Losail in Qatar. Chi sarà il vincitore del Gran Premio… -