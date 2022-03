Moto3 | le novità Matteo Bertelle e Alberto Surra | due talenti italiani da seguire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Le luci stanno per accendersi. E’ proprio il caso di dirlo pensando al primo appuntamento del Motomondiale 2022, previsto a Losail (Qatar). Nella notte qatariana ci si prepara a un grande spettacolo e l’attesa non manca per quel che sarà. Il grande pubblico si appresta a vivere in MotoGP il primo campionato “post Valentino Rossi”, mentre inla domanda è la seguente: chi vincerà? La pattuglia spagnola è come di consueto particolarmente agguerrita, nonostante il campione del mondo 2021 Pedro Acosta abbia deciso di compiere il grande salto e di correre in Moto2. Centauri del calibro di Sergio García, Jaume Masià e Izan Guevara possono puntare all’iride e contendere al nostro Dennis Foggia lo scettro lasciato vacante da Acosta. Tuttavia, tra le file del Bel Paese ci sono anche giovani leve che meritano una certa attenzione. Il riferimento a...