Mosca prepara il ritorno dell'ex presidente Yanukovych? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viktor Yanukovych, l'ex presidente ucraino filorusso deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio n Russia, è attualmente a Minsk. Lo rivela il quotuidiano ucraino Ukrayinska Pravda, citando fonti dell'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viktor, l'exucraino filorusso deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio n Russia, è attualmente a Minsk. Lo rivela il quotuidiano ucraino Ukrayinska Pravda, citando fonti'...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Il governo italiano sta chiedendo ai cittadini italiani in Russia di lasciare il paese: la comunicazione ufficia… - TerraMia14 : Nel frattempo il pederasta #Macron si prepara per un discorso alla nazione #Ukraina per le 22,00 ora di #Mosca E… - 2021Reinvictus : @ErmannoKilgore @luigidimaio @EnricoLetta Li hanno avvisati. Se non l'hanno fatto, mica possono andarli a prelevare… - 01megamind10 : RT @euronewsit: Centinaia di mezzi russi ormai alle porte di Kiev. La capitale ucraina si prepara all'assedio. Mosca tenta ora l'assalto fi… - TommyBrain : TgSole24 - 23 dicembre 2021 - Mosca si prepara' -