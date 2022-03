Montemesola Partita raccolta solidale di alimenti e medicinali per il popolo ucraino I dettagli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella serata di ieri il sindaco diIgnazio Punzi ha convocato il COC, a seguito del quale ha incontrato le delegazioni delle associazioni presenti sul territorio, per rispondere all’avviso che il parroco Don Andrea Casarano ha ricevuto dall’Arcidiocesi di Taranto, relativamente alladi generi di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Laè già attiva e sarà possibile donare fino a sabato 5 marzo. Il 7 marzo tutto quanto raccolto sarà trasportato a Taranto, presso la Caritas diocesana, per la spedizione. Sono stati richiesti determinati, dispositivi medici e generi alimentari che possono essere consegnati direttamente in parrocchia, oppure lasciati presso i punti vendita del paese, dove saranno presenti dei volontari incaricati alla ...

