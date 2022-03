Modica | l’installazione carnevalesca ‘antimafia’ che fa discutere

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– A Carnevale ormai concluso, proprio nella giornata di ‘sdirrimarti’ abbiamo registrato una piccola ma significativa polemica relativa ad una installazionedallo spiccato significato antimafia. Si tratta di un bidone del tipo usato per i combustibili o gli olii minerali o gli acidi su cui appare la scritta “mafia è un bidone che scioglie il futuro” e se leggiamo bene porta la firma, con tanto di nome e cognome di un ragazzino di 12 anni.si trova allocata nell’ex caserma di piazza Matteotti e la foto ed il video relativi ci sono pervenuti in redazione con un account di posta elettronica di cui naturalmente abbiamo verificato l’origine. Chi ci ha inviato il materiale afferma “cosa c’entra una installazione contro la mafia in un contesto carnevalesco, siamo stufi che si parli sempre di mafia”. E ad ...