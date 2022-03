Mocella | “Il Piano Borghi così non va | rischiamo che il territorio venga penalizzato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Ilnon va.che il. E senza benefici. Temiamo questo scenario per le aree interne della Campania, a cominciare da Irpinia e Sannio. Condivido in pieno la posizione della Confederazione Nazionale”. E’ quanto dichiara il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore. “Ilva migliorato, utilizzando il contributo di proposte degli imprenditori, dei sindaci e di chi vive e lavora nei territori che l’iniziativa del Governo intende rilanciare”, rimarca Confartigianato. “In particolare, si esprime perplessità sulla scelta di individuare soltanto 21, in base a ...