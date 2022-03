Mobilità 2022, le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) [LIVE alle 15,00] (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo appuntamento con QUESTION TIME, la rubrica di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola. Mercoledì 2 marzo alle ore 15,00 spazio informativo legato alla Mobilità. L'articolo Mobilità 2022, le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE alle 15,00 . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte. Mercoledì 2 marzoore 15,00 spazio informativo legato alla. L'articolo, lepiùcon15,00 .

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il mondo si mobilita contro la guerra a fianco dell'Ucraina. In piazza non solo i cittadini ucraini che s… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Mercoledì 2 marzo 'Question time' di Orizzonte Scuola sulla mobilità 2022/23. @CislNazionale @MIsocialTW @orizzontescuola @… - ansa_ambiente : Napoli è all'ultimo posto su 36 grandi città europee nella classifica su #mobilitàurbana qualità dell'aria della ca… - togone76 : RT @orvietonews: Emergenza Ucraina, si mobilita anche la Sezione CAI Orvieto: Per dare sostegno alla difficile situazione che si è venuta a… - ilcirotano : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - CONCORSO (scad. 31 marzo 2022) - -