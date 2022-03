“Miriana sì, ma Manila no”. GF Vip, viene fuori pochi giorni prima della finale. E può cambiare tutto (Di mercoledì 2 marzo 2022) GF Vip 6, bomba dall’opinionista. Dopo la frecciatina su Sonia Bruganelli, Adriana Volpe intervistata da Casa Chi rivela qualcosa in più anche sulle due inquiline della casa di Cinecittà. Riflettori che restano accesi su due delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Sempre molto diretta e professionale, Adriana Volpe continua a esporre il proprio punto di vista nel ruolo di opinionista. Una sesta edizione che sta per volgere al termine ma che come si può ben comprendere sta ancora concedendo tanti colpi di scena: “Io ho scommesso su Miriana Trevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico. Lei è stata amata dal giorno uno”, ammette Adrina Volpe. Poi l’opinionista aggiunge: “Certo non sono i fan di Soleil o Katia Ricciarelli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) GF Vip 6, bomba dall’opinionista. Dopo la frecciatina su Sonia Bruganelli, Adriana Volpe intervistata da Casa Chi rivela qualcosa in più anche sulle due inquilinecasa di Cinecittà. Riflettori che restano accesi su due delle protagoniste indiscussesesta edizione del reality show,Trevisan eNazzaro. Sempre molto diretta e professionale, Adriana Volpe continua a esporre il proprio punto di vista nel ruolo di opinionista. Una sesta edizione che sta per volgere al termine ma che come si può ben comprendere sta ancora concedendo tanti colpi di scena: “Io ho scommesso suTrevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico. Lei è stata amata dal giorno uno”, ammette Adrina Volpe. Poi l’opinionista aggiunge: “Certo non sono i fan di Soleil o Katia Ricciarelli. ...

Advertising

Ladybug7498 : Miriana: Ma guarda che belle gambe hai! Manila: Grazie, ho fatto miss Italia! ???????????????? #JERU - VincenzoDeFazi4 : @Damiano63650788 In realtà da quello che dicono Miriana e Manila voterebbero entrambe Jessica, ma non si sa mai, so… - caterina_zanchi : @tizianasullalun Vabbè Soleil anche no perchè c è il video in rete di quando dici a Lulù e Jess non votate Antonio… - selishardliquor : RT @oknowordss: Off topic: 'j sei un'altra persona rispetto a quando sei entrata' lo dicono - Jess stessa -Piera -opinioniste -elfo -sophie… - Francy11412804 : RT @SerenyaSp: #miriana racconta a #manila che è andata a vederla mentre dormiva???? -