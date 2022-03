“Miriana? Amata dal giorno uno! Manila ha continui cambi di rotta”, l’analisi di Adriana Volpe ad un passo dalla finale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Adriana Volpe, ospite di Casa Chi, ha parlato di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, tra le sue concorrenti preferite di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip quasi giunta al termine. “Miriana? Amata dal giorno uno! Manila ha continui cambi di rotta” Io ho scommesso su Miriana Trevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 marzo 2022), ospite di Casa Chi, ha parlato diTrevisan eNazzaro, tra le sue concorrenti preferite di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip quasi giunta al termine. “dalhadi” Io ho scommesso suTrevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

