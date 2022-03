Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: il difensore non ha riportato lesioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) sospiro di sollievo in casa Milan in vista della delicata sfida scudetto contro il Napoli. Il difensore rossonero Alessio Romagnoli, uscito anzitempo dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 2 marzo 2022)diin casain vista della delicata sfida scudetto contro il Napoli. Ilrossonero Alessio, uscito anzitempo dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro...

Advertising

ilcirotano : Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioni - - Pall_Gonfiato : Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: il difensore non ha riportato lesioni - sportli26181512 : Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioni: Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse… - OdeonZ__ : Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioni - infoitsport : Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: c'è l'esito degli esami! -