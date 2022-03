Milan | Leao su Ibra | «Campione speciale | ascoltandolo sono cresciuto»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Rafaelè uno dei protagonisti della stagione del. I rossoneriin lotta per lo Scudetto, forti del primo posto, a pari merito con il Napoli, con un punto in più rispetto all’Inter che, però, ha una partita in meno. La stagione 2021/22, infatti, può essere definita come quella della consacrazione del giovane L'articolo

Advertising

DAZN_IT : Il prossimo drop di Leao? Il rinnovo col Milan ???? LEAO MIXTAPE fuori il 3 marzo su DAZN ?? - PietroMazzara : ??Messias in vantaggio su Saelemaekers Probabile #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennac… - AntoVitiello : Ancora #Leao a @DAZN_IT: 'Rinnovo? Sto bene qua, il #Milan è casa mia e sono qua da tre anni. Ho già iniziato a pa… - taraabtismo : @milan_risorto Nessuna provocazione, sarebbe la scelta corretta. Lui largo a destra e Rebic largo a sinistra, Leao… - Maldi___ : RT @FraNasato: Leao a Dazn: 'Ibra mi dice <<Rafa guarda, quando entri in campo tu sei un mostro, prendi la palla e vai>> quindi quando sent… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

Contro ilpunto su Zielinski, mentre dei rossoneri mi piace. Per vincere il titolo non serve soltanto la qualità, conta molto la capacità di saper soffrire'.? Ormai non posso marcarlo, ho una certa età (scherza ndr.). Non ti nascondo che pagherei per giocare questo Napoli -. ' Comments commentsIl Milan proverà così a trattare una possibile ... sostenuto dal trio di mezze punte formato da Messiah, Diaz e Leao.L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento del Milan dopo il pareggio di ieri ...