Milan, le condizioni di Maignan e Ibrahimovic in vista del Napoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le condizioni di Ibrahimovic e Maignan in vista della sfida di domenica contro il Napoli valido per la vetta della classifica In casa Milan, dopo il derby, ora si pensa alla sfida che può valere una stagione, quella contro il Napoli di domenica sera al Maradona. Il Milan sta valutando le condizioni di Ibrahimovic e Maignan: il portiere dopo il duro colpo subito da Lautaro sembra non aver avuto conseguenze gravi e ci sarà. Ibrahimovic, invece, è ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio, ancora personalizzato per lui e da capire se nei prossimi giorni potrà tornare in gruppo. Lo riporta MilanNews24. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lediindella sfida di domenica contro ilvalido per la vetta della classifica In casa, dopo il derby, ora si pensa alla sfida che può valere una stagione, quella contro ildi domenica sera al Maradona. Ilsta valutando ledi: il portiere dopo il duro colpo subito da Lautaro sembra non aver avuto conseguenze gravi e ci sarà., invece, è ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio, ancora personalizzato per lui e da capire se nei prossimi giorni potrà tornare in gruppo. Lo riportaNews24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

