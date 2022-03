Milan-Inter 0-0 | Pioli | “Meritavamo di vincere” | Coppa Italia News

Advertising

gippu1 : Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifina… - MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - MarcoTroiano8 : RT @AloBrasil1974: @NonEvoluto Ale io sono uno dei pochi ad inizio anno che ho sempre creduto di lottare per il titolo e ho sempre dichiara… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Milan-Inter, la moviola del CorSport: 'Skriniar-Giroud, è rigore. Lautaro da arancione' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Ascolti di ieri martedì 1° marzo 2022. In prima serata su Canale 5 la semifinale di Coppa Italia, in onda dalle 21.02 alle 22.53, è stata seguita da 6.028.000 spettatori pari al 23,9% di share. Su Rai1 l'ultima puntata della fiction Lea Un Nuovo Giorno 4.830.000 e 21,1% di share (...Commenta per primo Nulla di grave per Alessio Romagnoli. Il capitano del, uscito al 26' del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'per un problema muscolare, è stato sottoposto questa mattina ai test strumentali che non hanno evidenziato ...L'evoluzione clinica del centrale e capitano rossonero sarà valutata giorno per giorno MILANO (ITALPRESS) - Stefano Pioli tira un sospiro di ...Il Milan avrebbe chiesto alla Lega di esaminare un presunto penalty per fallo di mano di Skriniar su Giroud nella partita contro l'Inter. I dubbi dei rossoneri riguarderebbero un presunto fallo ...