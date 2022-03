Milan-Inter 0-0 | le reazioni social sul derby di Coppa Italia | VIDEO

Advertising

gippu1 : Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifina… - MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - internewsit : Barella, altra prestazione incolore in Milan-Inter. Incide la stanchezza? - - internewsit : In Milan-Inter attacco ancora assente: pochi tiri e nessuno verso la porta - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Un appello di Andriy Shevchenko è apparso sul maxi schermo di San Siro pochi minuti prima del fischio d'andata del derbydi Coppa Italia. L'ex attaccante rossonero e Pallone d'oro, ha mandato un messaggio di pace avvolto nella bandiera dell'Ucraina. Lo stadio ha ascoltato in silenzio, poi il lungo applauso ...... sono venute a galla le prime difficoltà emerse anche nel derby di ieri sera contro il: Lautaro Martinez sempre più in crisi: come cambia il mercato: i tifosi scaricano ...Inter, Milan e Napoli, sarà una lotta a tre per la vittoria dello scudetto anche se, come dice Sven Goran Eriksson "Da sempre è difficile spezzare l'egemonia delle ...L'ex centravanti del Milan ed ex allenatore della Nazionale ucraina e del Genoa: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire forte il vostro sostegno per la Pace in Ucraina.