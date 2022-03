Milan | infortunio Romagnoli | Napoli a rischio Le ultime sul difensore

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Contro l’Inter, ildelè stato vittima di un. Le sue condizioni in vista delSu La Gazzetta dello Sport si fa il punto sull’occorso ieri ad AlessioUn risentimento all’adduttore sinistro: dopo un rapido consulto con lo staff medico delha ceduto la fascia da capitano a Kessie e si è diretto verso la panchina. Nelle prossime ore si sottoporrà? agli esami strumentali e si capirà? se potrà recuperare in tempo per. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... l'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha parlato del match pareggiato in Coppa Italia contro il. 'Grande soddisfazione, tornare finalmente in campo dopo questo brutto. Credo sia stata ...... aggiugiamo che i nerazzurri sono partiti meglio costruendo dal basso, con ilche però non ha faticato molto nel difendersi e a rendersi pericolosa contrattaccando. Ennesimoin casa ...Intanto in casa Milan bisognerà capire le condizioni di Romagnoli, uscito per infortunio muscolare dalla sfida di Coppa Italia con l’Inter, così come bisogna valutare il possibile recupero di ...Nella partita di ieri sera si è fermato un titolare. Contro il Napoli non è escluso il suo recupero, ma tuttavia sarà difficile ...