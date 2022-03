Milan, c’è la notizia su Romagnoli: contro il Napoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono arrivate buone notizie dall’infermeria del Milan. I rossoneri hanno perso durante il match di ieri sera Alessio Romagnoli, costretto a uscire per un infortunio alla gamba sinistra. Gli esami strumentali svolti oggi hanno escluso lesioni muscolo-tendinee nella regione adduttoria sinistra. Romagnoli Napoli MilanSospiro di sollievo per Pioli, che non dovrà privarsi del suo capitano per troppo tempo. La situazione verrà valutata di giorno in giorno e non ci sono garanzie sui tempi di recupero. Rimane comunque quasi certa l’assenza dell’ex Roma nel big match di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Pronto Pierre Kalulu insieme a Tomori. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono arrivate buone notizie dall’infermeria del. I rossoneri hanno perso durante il match di ieri sera Alessio, costretto a uscire per un infortunio alla gamba sinistra. Gli esami strumentali svolti oggi hanno escluso lesioni muscolo-tendinee nella regione adduttoria sinistra.Sospiro di sollievo per Pioli, che non dovrà privarsi del suo capitano per troppo tempo. La situazione verrà valutata di giorno in giorno e non ci sono garanzie sui tempi di recupero. Rimane comunque quasi certa l’assenza dell’ex Roma nel big match di domenica sera al Maradonail. Pronto Pierre Kalulu insieme a Tomori.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - AntoVitiello : #Milan, permane la grande fiducia per il rinnovo di #Leao. L'attaccante portoghese vuole prolungare, c'è intenzione… - Livia_DiGioia : RT @86_longo: Il Milan doveva ritrovare la prestazione, unica via per riprendere il percorso. E questa c’è stata sotto tutti i punti di vis… - JosephSayah16 : RT @86_longo: Milan nettamente superiore all’Inter, meritava la vittoria. C’era il fallo di Skriniar su Giroud. Tomori e Florenzi sugli scu… - NandoPiscopo1 : @milan_risorto @_Sim95_ Diciamo che é stato sempre uno dei più protetti (malafede al contrario) Poi vabbé c'é simo9… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è Ucraina. Iniziato l'attacco russo. Le reazioni. A Rimini issata la bandiera della pace a palazzo Garampi. Romagna Gazzette