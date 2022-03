Milan | a rischio la presenza di Romagnoli contro il Napoli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ieri vi avevamo parlato del big match trae di come i biglietti siano praticamente sold out. Stando a quanto pubblicato nella giornata di ieri da Tuttosport, il club azzurro potrebbe recuperare tutti gli infortunati in vista della partita. Vediamo oggi invece quali sono le possibilità per il. Out? Gli L'articolo

Advertising

CalcioOggi : TMW - Milan, l'esito degli esami su Romagnoli: escluse lesioni, a rischio contro il Napoli - TUTTO mercato WEB - MomentiCalcio : Milan, per Romagnoli non è stata riscontrata alcuna lesione: la sua presenza con il Napoli resta a rischio - ilnapolionline : Alessio Romagnoli, lesioni escluse, ma presenza a Napoli a rischio - - MilanPress_it : #Milan, gli esami di #Romagnoli. A rischio #NapoliMilan - zazoomblog : Milan infortunio Romagnoli: Napoli a rischio. Le ultime sul difensore - #Milan #infortunio #Romagnoli: #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rischio

TUTTO mercato WEB

...a forteper il big match di Napoli di domenica sera, ma non ci sono certezze. In caso di forfait, è pronto a sostituirlo Kalulu , in campo già ieri per oltre settanta minuti. Il, lo ...... finisce in pari andata semifinale- Inter 0 - 0 1 Marzo 2022e Inter non si fanno male ... Read More Salute Herpes Zoster colpisce oltre 90% over 50 ma solo 7% si sente a1 Marzo ...Ieri vi avevamo parlato del big match tra Milan e Napoli e di come i biglietti siano praticamente sold out. Stando a quanto pubblicato nella giornata di Non sono buone le condizioni del difensore del ...Tra quelli che hanno vinto tutto negli anni d'oro del Napoli di Maradona, c'è Alessandro Renica. Ha indossato la maglia azzurra ...