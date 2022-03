Mid-term. Biden serra i ranghi con lo Stato dell’Unione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo Stato dell’Unione è molto più di un discorso. È una vetrina dove un presidente americano promuove il suo programma, nella speranza di definire la narrazione pubblica. Joe Biden quest’anno ne aveva particolarmente bisogno per fare i conti con i guai sul piano interno. Si è trovato a pronunciare un discorso sui generis, dominato dall’invasione russa in Ucraina e lo spettro di una guerra europea. Una circostanza eccezionale: non di rado lo State of the Union somiglia infatti più a un lungo comizio elettorale interrotto da applausi ricorrenti, che mal si presta a dichiarazioni sulla guerra, generalmente lasciate a occasioni più solenni e non decise in base alle dinamiche politiche interne. Biden ha chiarito senza equivoci la posizione americana, con un linguaggio di sfida a Vladimir Putin di grande effetto. Ma ha anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Loè molto più di un discorso. È una vetrina dove un presidente americano promuove il suo programma, nella speranza di definire la narrazione pubblica. Joequest’anno ne aveva particolarmente bisogno per fare i conti con i guai sul piano interno. Si è trovato a pronunciare un discorso sui generis, dominato dall’invasione russa in Ucraina e lo spettro di una guerra europea. Una circostanza eccezionale: non di rado lo State of the Union somiglia infatti più a un lungo comizio elettorale interrotto da applausi ricorrenti, che mal si presta a dichiarazioni sulla guerra, generalmente lasciate a occasioni più solenni e non decise in base alle dinamiche politiche interne.ha chiarito senza equivoci la posizione americana, con un linguaggio di sfida a Vladimir Putin di grande effetto. Ma ha anche ...

