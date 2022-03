Michelle Hunziker prima e dopo il trucco fatto in dieci minuti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bellissima e in gran forma Michelle Hunziker si diverte alle Maldive e mostra anche il suo trucco veloce, quello fatto con i suoi prodotti Goovi. Alle Maldive è con le sue bambine Sole e Celeste e con le amiche. E’ il primo viaggio da single, è quello di cui aveva bisogno per staccare da tutto, per fare riposare la testa. In valigia Michelle Hunziker ha messo un bel po’ di creme e trucchi, utilissimi per uso personale ma anche per pubblicizzare il suo brand. Con la Hunziker alle Maldive c’è anche Laura Barenghi, una della sue più care amiche ma è anche la sua truccatrice, è lei che si occupa della sua immagine ma è sempre con lei che riesce a ridere. Michelle mostra solo le risate, la forza, anche se ha già confessato che questo periodo per lei è molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bellissima e in gran formasi diverte alle Maldive e mostra anche il suoveloce, quellocon i suoi prodotti Goovi. Alle Maldive è con le sue bambine Sole e Celeste e con le amiche. E’ il primo viaggio da single, è quello di cui aveva bisogno per staccare da tutto, per fare riposare la testa. In valigiaha messo un bel po’ di creme e trucchi, utilissimi per uso personale ma anche per pubblicizzare il suo brand. Con laalle Maldive c’è anche Laura Barenghi, una della sue più care amiche ma è anche la sua truccatrice, è lei che si occupa della sua immagine ma è sempre con lei che riesce a ridere.mostra solo le risate, la forza, anche se ha già confessato che questo periodo per lei è molto ...

Advertising

QuotidianPost : Michelle Hunziker e Trussardi: nuove rivelazioni sulla fine del matrimonio - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker in bikini su Instagram, il commento di Aurora è esilarante #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker, lato B alle Maldive... come 27 anni fa. Foto e video | Intrattenimento #MichelleHunziker… - redazionerumors : Michelle Hunziker sfoggia il suo fisico in bikini, il commento della figlia Aurora è esilarante #MichelleHunziker - JohnEvaJoeSmith : Non potevo vivere più'mortificante' Michelle Hunziker come'prototipo',voglio sapere quale donna anche se soltanto a… -