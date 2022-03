Michelle Hunziker, nuova fiamma all’orizzonte: È molto più giovane di lei | Ecco chi è (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo la separazione con Tomaso Trussardi, secondo alcune indiscrezioni la showgirl elvetica avrebbe trovato una nuova fiamma. Ecco chi è Nelle ultime settimane la bellissima conduttrice svizzera è stata travolta dal gossip. Il motivo è lampante, visto che come tutti i suoi milioni di fans sanno bene è tornata ad essere nuovamente single. Quella tra lei e Tomaso non si può definire una rottura burrascosa. I due infatti, sono arrivati a tale decisione di comune accordo, scegliendo pertanto di rimanere in buoni rapporti. Michelle Hunziker (Instagram)Per Michelle è giunta l’ora di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Per lei si tratta del secondo matrimonio andato in frantumi, dopo quanto accaduto anni fa con Eros Ramazzotti. All’epoca però, ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo la separazione con Tomaso Trussardi, secondo alcune indiscrezioni la showgirl elvetica avrebbe trovato unachi è Nelle ultime settimane la bellissima conduttrice svizzera è stata travolta dal gossip. Il motivo è lampante, visto che come tutti i suoi milioni di fans sanno bene è tornata ad esseremente single. Quella tra lei e Tomaso non si può definire una rottura burrascosa. I due infatti, sono arrivati a tale decisione di comune accordo, scegliendo pertanto di rimanere in buoni rapporti.(Instagram)Perè giunta l’ora di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Per lei si tratta del secondo matrimonio andato in frantumi, dopo quanto accaduto anni fa con Eros Ramazzotti. All’epoca però, ...

