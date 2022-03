Michelle Hunziker, la foto pazzesca in bikini scatena il "dramma" di Aurora: il commento amarissimo della figlia | Guarda (Di mercoledì 2 marzo 2022) Faccio un salto alle Maldive. Michelle Hunziker si concede una pausa su un atollo, pausa meritatissima dopo i guai in famiglia, ovvero la chiacchieratissima rottura con Tomaso Trussardi e tutti i gossip che ne sono seguiti, e dopo l'impegno con Michelle Impossibile, programma in due puntate di assoluto successo trasmesse su Canale 5. E così via, alle Maldive insieme alla manager ma soprattutto amica, Laura Barenghi, e alle due figlie avute con Tomaso, Sole e Celeste. E Michelle, poche ore fa, ha postato una foto che la ritrae in bikini vicina al mare. Che dire... semplicemente fantastica, un fisico da urlo e una bellezza inarrivabile dall'alto dei suoi 45 anni portati meravigliosamente. E la foto ha scatenato l'amara ironia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Faccio un salto alle Maldive.si concede una pausa su un atollo, pausa meritatissima dopo i guai in famiglia, ovvero la chiacchieratissima rottura con Tomaso Trussardi e tutti i gossip che ne sono seguiti, e dopo l'impegno conImpossibile, programma in due puntate di assoluto successo trasmesse su Canale 5. E così via, alle Maldive insieme alla manager ma soprattutto amica, Laura Barenghi, e alle due figlie avute con Tomaso, Sole e Celeste. E, poche ore fa, ha postato unache la ritrae invicina al mare. Che dire... semplicemente fantastica, un fisico da urlo e una bellezza inarrivabile dall'alto dei suoi 45 anni portati meravigliosamente. E lahato l'amara ironia di ...

