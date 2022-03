Michelle Hunziker | chi è l’amica con cui è in vacanza alle Maldive

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 marzo 2022)sta trascorrendo delle giornate all’insegna del relax e del divertimento, dopo un periodo, definito da lei stessa su Instagram, “abbastanza intenso sotto diversi punti di vista”. La showgirl si sta infatti concedendo unaper staccare da tutti e tutto in compagnia di una delle sue più care amiche, Laura Barenghi, che abbiamo imparato a conoscere proprio sul suo profilo social. Chi è Laura Barenghi, la make up artist delle vip Della vita privata di Laura Barenghi non si conosce moltissimo, a parte qualche scorcio di quotidianità sul suo profilo Instagram:storica e collaboratrice di vecchia data diè amatissima dai suoi follower per la sua simpatia e la sua vena ironica, che mostra spesso ...