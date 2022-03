Michela Giraud | La Verità | Lo Giuro! | lo speciale ad aprile su Netflix

(Di mercoledì 2 marzo 2022)annuncia: la, lo: la stand up comedian italiana è protagonista del nuovo special che sarà disponibile dal 6per tutti gli abbonati.annuncia: la, lo, la stand up comedian italiana è protagonista del nuovoche sarà disponibile dal 6per tutti gli abbonati. Dal palco del Vinile, a Roma, rigorosamente in piedi, da sola, davanti al suo pubblico,racconta, in una puntata, la sua, attraverso il punto di vista forte e autoironico che la contraddistingue da sempre. In questo special, prodotto da DAZZLE, ...

Advertising

infoitcultura : “Michela Giraud, la verità, lo giuro!” approda su Netflix - tuttopuntotv : “Michela Giraud, la verità, lo giuro!” approda su Netflix #Netflix #MichelaGiraud #LOL - ZON_Tweet : @MichelaGiraud sbarca su @netflix con il suo nuovo esilarante show 'La verità, lo giuro!' Ecco quando uscirà ???? - Think_movies : “Michela Giraud: la verità, lo giuro!”: la stand up comedian dal 6 aprile solo su NETFLIX - IOdonna : La più nota stand-up comedian italiana ci farà ridere dal 6 aprile. -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Giraud

Netflix annuncia: la verità, lo giuro! , la stand up comedian italiana è protagonista del nuovo speciale che sarà disponibile dal 6 aprile per tutti gli abbonati. Dal palco del Vinile, a Roma, ...Netflix svela un'anteprima dello speciale comico: La verità, lo giuro! Dai palchi di tutta Italia a Netflix , passando prima da LOL - Chi ride fuori , il seguitissimo show targato Prime Video che sta tornando a far discutere con la ...Qui il poster ufficiale dello speciale comico di Netflix:. Il tema dello show “Michela Giraud, la verità, lo giuro!”. La comica romana con grande autoironia sul palcoscenico nel one woman show su ...Michela Giraud, la regina della Stand Up Comedy italiana, sbarca su Netflix con lo show "La verità, lo giuro!". Ecco quando andrà in onda Dopo esser stata una delle protagoniste femminili dello show ...