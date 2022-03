Mfe | raddoppiano gli utili Costi tv tagliati per circa 80 milioni

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Pier Silvio Berlusconi Mediaset, ora denominata MediaforEurope (Mfe), archivia il 2021 con dati economici che incoraggiano i vertici aziendali. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha esaminato i risultati preliminari al 31 dicembre 2021, in vista dell’approvazione del bilancio fissata nella riunione del 27 aprile prossimo. I numeri, come accennato, descrivono un esercizio in crescita anche rispetto al 2019, cioè in epoca pre-Covid. Un aspetto chiaramente sottolineato dall’azienda con toni entusiastici. In una nota, Mfe comunica che il gruppo ha registrato ricavi netti consolidati per 2.914, in crescita dell’11% rispetto al 2020, con un utile netto di 374, in aumento del 169% rispetto al 2020 eil doppio del 2019. La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 era pari a 869di euro ...