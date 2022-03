Meteo mercoledì: alta pressione, ma con freddo ad est e infiltrazioni atlantiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’inverno sta provando a prendersi la scena sul nostro Paese, con aria direttamente dalla Russia che sta causando un crollo termico e nevicate al Centro-Sud. Nella seconda metà della settimana l’Italia rimarrà in balia della variabilità. La Penisola si troverà a metà tra una timida rimonta anticiclonica, infiltrazione umide atlantiche e ancora qualche sbuffo freddo da Est. Vediamo però nel dettaglio cosa succederà, considerando però che la previsione è ancora soggetta a cambiamenti, specie giovedì e venerdì. Meteo MERCOLEDI’ 02 MARZO: giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati praticamente ovunque, resisterà un po’ di nuvolosità al Sud a causa di una residua ventilazione fredda settentrionale. Non si escludono dei deboli piovaschi sulle coste pugliesi e sulla Sicilia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’inverno sta provando a prendersi la scena sul nostro Paese, con aria direttamente dalla Russia che sta causando un crollo termico e nevicate al Centro-Sud. Nella seconda metà della settimana l’Italia rimarrà in balia della variabilità. La Penisola si troverà a metà tra una timida rimonta anticiclonica, infiltrazione umidee ancora qualche sbuffoda Est. Vediamo però nel dettaglio cosa succederà, considerando però che la previsione è ancora soggetta a cambiamenti, specie giovedì e venerdì.MERCOLEDI’ 02 MARZO: giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati praticamente ovunque, resisterà un po’ di nuvolosità al Sud a causa di una residua ventilazione fredda settentrionale. Non si escludono dei deboli piovaschi sulle coste pugliesi e sulla Sicilia ...

