Matrimoni e cerimonie 2022: le regole anti-Covid da seguire (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta arrivando l’estate e, con essa, una lunga scia di Matrimoni e cerimonie che non vogliono più essere rimandati. Vediamo insieme le regole anti-Covid, molto meno restrittive degli anni passati, a cui attenersi. Fermo restando che dal 1° aprile tutto potrebbe cambiare ancora. Lo stato di emergenza, infatti, valido fino al 31 marzo, non sarà probabilmente prorogato. L’organizzazione dei eventi: regole generiche da seguire – Rilevazione temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C – Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni – I partecipanti (ospiti o staff) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi in ogni occasione in cui non ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sta arrivando l’estate e, con essa, una lunga scia diche non vogliono più essere rimandati. Vediamo insieme le, molto meno restrittive degli anni passati, a cui attenersi. Fermo restando che dal 1° aprile tutto potrebbe cambiare ancora. Lo stato di emergenza, infatti, valido fino al 31 marzo, non sarà probabilmente prorogato. L’organizzazione dei eventi:generiche da– Rilevazione temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C – Mantenere l’elenco dei partecipper un periodo di 14 giorni – I partecip(ospiti o staff) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi in ogni occasione in cui non ...

