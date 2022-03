Martedì 22 marzo Walter Veltroni presenta “La scelta” (Rizzoli) all’Auditorium Parco della Musica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Martedì 22 marzo 2022, ore 18.30 Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin 30 – Roma presentazione del romanzo LA scelta di Walter Veltroni intervengono con l’autore Sandro Veronesi Card. Matteo Maria Zuppi conduce Monica Maggioni Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: ospiti.eventi@Rizzolilibri.it fino ad esaurimento posti Richiesta esibizione del Super Green Pass e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 Roma, 1943. Una famiglia divisa dalla Storia, una ragazza che vuole imparare la libertà. Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita, quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)222022, ore 18.30 Sala Petrassi, AuditoriumViale Pietro de Coubertin 30 – Romazione del romanzo LAdiintervengono con l’autore Sandro Veronesi Card. Matteo Maria Zuppi conduce Monica Maggioni Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: ospiti.eventi@libri.it fino ad esaurimento posti Richiesta esibizione del Super Green Pass e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 Roma, 1943. Una famiglia divisa dalla Storia, una ragazza che vuole imparare la libertà. Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita, quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ...

