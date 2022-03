Maradona si rifiutò di incontrare Putin VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Con lo scoppio della guerra in Ucraina il leader Russo Vladimirè alla ribalta su tutti i mezzi di informazione, ma solo pochi giorni fa il portale Infobae ha reso noto un audio diin cui il campione fece di tutto per non. Il fatto risale al 2018 in occasione dei Mondiali in Russia, il leader del Cremlino ha fatto di tutto peril famoso calciatore argentino ma El Pibe de Oro non ha accettato, considerando le richieste didiverse dalle sue abitudini “Devo svegliarmi alle 9.30… Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!” aveva raccontatoal suo entourage “Ha fissato l’appuntamento troppo presto. Se fa un cocktail nel pomeriggio, metto un vestito e vado. Ringrazioma no, è deciso” Come è ...