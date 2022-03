MARA VENIER: SOGNO UNO SHOW CON MARIA E SABRINA. SIGNORINI AL GFVIP? PAZZESCO! (Di mercoledì 2 marzo 2022) MARA VENIER festeggia il successo della sua tredicesima Domenica In e apre le porte alla prossima edizione. I progetti e i sogni sono tanti, a partire da un programma che vorrebbe condurre con le sue amiche MARIA De Filippi e SABRINA Ferilli. E tanti complimenti ad Alfonso SIGNORINI, che le dedica l’ultima copertina di Chi: “A Venezia ho ritrovato il sorriso“. La regina di Domenica In è rientrata a Roma dopo un breve ma emozionante viaggio nella sua Venezia: il tuffarsi nei ricordi, la visita alla tomba della sua adorata mamma e il Carnevale accolta dal sindaco Luigi Brugnaro. MARA poteva diventare la prima cittadina della città lagunare: “Mi è stato offerto da Berlusconi. E non ho accettato, ognuno deve fare il suo”. Passiamo alla tv. La stagione del talk SHOW di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 marzo 2022)festeggia il successo della sua tredicesima Domenica In e apre le porte alla prossima edizione. I progetti e i sogni sono tanti, a partire da un programma che vorrebbe condurre con le sue amicheDe Filippi eFerilli. E tanti complimenti ad Alfonso, che le dedica l’ultima copertina di Chi: “A Venezia ho ritrovato il sorriso“. La regina di Domenica In è rientrata a Roma dopo un breve ma emozionante viaggio nella sua Venezia: il tuffarsi nei ricordi, la visita alla tomba della sua adorata mamma e il Carnevale accolta dal sindaco Luigi Brugnaro.poteva diventare la prima cittadina della città lagunare: “Mi è stato offerto da Berlusconi. E non ho accettato, ognuno deve fare il suo”. Passiamo alla tv. La stagione del talkdi ...

